Главная Новости Криминал и происшествия На улице Харькова нашли ребенка. Полиция просит откликнуться всех, кто знает родителей (ФОТО)
21.05.2018  10:56   

На улице Харькова нашли ребенка. Полиция просит откликнуться всех, кто знает родителей (ФОТО)

Девочка 4-5 лет, найдена на территории Немышлянского района.


// Facebook

Ребенок плохо говорит, где живет и кто ее родители, не знает, называется Ульяной Масковец.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о девочке, ее родных или месте проживания, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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