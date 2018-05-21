На улице Харькова нашли ребенка. Полиция просит откликнуться всех, кто знает родителей (ФОТО)

Девочка 4-5 лет, найдена на территории Немышлянского района.
Ребенок плохо говорит, где живет и кто ее родители, не знает, называется Ульяной Масковец.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о девочке, ее родных или месте проживания, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: