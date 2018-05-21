Главная Новости Криминал и происшествия Законспирированный наркосбытчик попался на продаже дозы
21.05.2018  11:29   

Законспирированный наркосбытчик попался на продаже дозы

Мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны. Для конспирации преступной деятельности он постоянно менял номера мобильных телефонов и телефонные аппараты.


// Нацполиция

30-летнего харьковчанина правоохранители задержали за сбыт 5 граммов каннабиса за 400 гривен. Наркотики мужчина продал при личной встрече с клиентом на проспекте Гагарина.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Также, полицейскими был зафиксирован еще один факт продажи наркотических веществ мужчиной в феврале.

В ходе проведения личного обыска у него изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков и мобильный телефон. По месту жительства злоумышленника обнаружено два полимерные пакета с измельченным и высушенным каннабисом общим весом около 500 граммов, бумажный сверток с каннабисом весом около 5 граммов, металлическое сито и пластиковое ведро с остатками наркотиков.

Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении. Полицейскими устанавливаются преступные связи наркосбытчика и источник снабжения наркосредств.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, пистолет, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия Полицейские изъяли у мужчины наркотики 17.05 Криминал и происшествия На харьковском вокзале четырехлапый пограничник задержал наркомана (ФОТО) 17.05 Криминал и происшествия Полицейские изъяли у мужчины посылку с психотропным веществом (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове прошел традиционный XIII Велодень
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 