21.05.2018 11:29

Законспирированный наркосбытчик попался на продаже дозы

Мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны. Для конспирации преступной деятельности он постоянно менял номера мобильных телефонов и телефонные аппараты.



// Нацполиция

30-летнего харьковчанина правоохранители задержали за сбыт 5 граммов каннабиса за 400 гривен. Наркотики мужчина продал при личной встрече с клиентом на проспекте Гагарина.



Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Также, полицейскими был зафиксирован еще один факт продажи наркотических веществ мужчиной в феврале.



В ходе проведения личного обыска у него изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков и мобильный телефон. По месту жительства злоумышленника обнаружено два полимерные пакета с измельченным и высушенным каннабисом общим весом около 500 граммов, бумажный сверток с каннабисом весом около 5 граммов, металлическое сито и пластиковое ведро с остатками наркотиков.



Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении. Полицейскими устанавливаются преступные связи наркосбытчика и источник снабжения наркосредств.