На Гоптовку пришел гражданин несуществующей республики

Мужчину с документами фейковой республики выявили сотрудники Госпогранслужбы.
Гражданина Украины, который пересек границу из Украины в Россию через закрытый пункт пропуска «Успенка», пограничники Харьковского отряда обнаружили в пункте пропуска «Гоптовка».
Направляясь в Украину, мужчина на пограничном контроле предъявил паспорт, выданный т.н. «ДНР».
После проведения проверочных и фильтрационных мероприятий недействительный документ был изъят.
О случившемся сообщено сотрудникам Нацполиции и СБУ.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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