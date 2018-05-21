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21.05.2018  12:30   

На Гоптовку пришел гражданин несуществующей республики

Мужчину с документами фейковой республики выявили сотрудники Госпогранслужбы.


// Госпогранслужба

Гражданина Украины, который пересек границу из Украины в Россию через закрытый пункт пропуска «Успенка», пограничники Харьковского отряда обнаружили в пункте пропуска «Гоптовка».

Направляясь в Украину, мужчина на пограничном контроле предъявил паспорт, выданный т.н. «ДНР».

После проведения проверочных и фильтрационных мероприятий недействительный документ был изъят.

О случившемся сообщено сотрудникам Нацполиции и СБУ.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
 
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