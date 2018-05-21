На Симферопольском шоссе мужчина влез на фонарный столб (ВИДЕО)

Как прокомментировала пресс-служба Нацполиции - факта самоубийства нет.
Мужчина спрыгнул со светофора. С ним все в порядке.
Сейчас выясняются все обстоятельства и причины такого поступка.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: