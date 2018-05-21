Главная Новости Криминал и происшествия На Симферопольском шоссе мужчина влез на фонарный столб (ВИДЕО)
21.05.2018  12:15   

На Симферопольском шоссе мужчина влез на фонарный столб (ВИДЕО)

Как прокомментировала пресс-служба Нацполиции - факта самоубийства нет.


// focus.ua

Мужчина спрыгнул со светофора. С ним все в порядке.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины такого поступка.

Источник:   Facebook
 Тэги:  харьков, полиция, мужчина, столб
 
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