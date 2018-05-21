Главная Новости Криминал и происшествия За неделю спасатели 184 раза выезжали на ликвидацию чрезвычайных событий
21.05.2018  13:45   

За неделю спасатели 184 раза выезжали на ликвидацию чрезвычайных событий

С 14 по 21 мая подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 184 раза выезжали по сигналу тревога на ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий.


// ГСЧС

Из них 64 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 11 выездов для помощи населению, страдали от последствий чрезвычайных событий, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 24 выезда, дежурства - 17 выездов, 68 - другие выезды.

В течение недели в результате пожаров погиб 1 человек и 1 получил травмы. Благодаря оперативным действиям спасателей из опасных зон на пожарах было спасено 3 человека и 13 эвакуировано.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в 24 местах обнаружили и обезвредили 183 устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны, среди них: 1 авиабомба, 47 артснарядов, 38 минометных мин, 17 гранат и 80 патронов.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  харьков, гсчс, работа, пожар
 
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