21.05.2018 13:45

За неделю спасатели 184 раза выезжали на ликвидацию чрезвычайных событий

С 14 по 21 мая подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 184 раза выезжали по сигналу тревога на ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий.



// ГСЧС

Из них 64 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 11 выездов для помощи населению, страдали от последствий чрезвычайных событий, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 24 выезда, дежурства - 17 выездов, 68 - другие выезды.

В течение недели в результате пожаров погиб 1 человек и 1 получил травмы. Благодаря оперативным действиям спасателей из опасных зон на пожарах было спасено 3 человека и 13 эвакуировано.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в 24 местах обнаружили и обезвредили 183 устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны, среди них: 1 авиабомба, 47 артснарядов, 38 минометных мин, 17 гранат и 80 патронов.