Харьковские полицейские разыскали мать маленького ребенка

Сегодня около 7:45 жительница района обнаружила на улице Рыбалко 4-летнюю девочку без присмотра взрослых и сразу вызвала полицию.
Через несколько часов сотрудники ювенальной превенции Немышлянского отдела полиции и экипажа патрульной полиции установили личность матери ребенка. Ею оказалась 38-летняя харьковчанка.
По словам женщины, она оставила ребенка на сожителя, который должен был отвести ее к детскому саду. Но, как выяснилось, в связи с тем, что он опаздывал на работу, последний сказал ребенку догнать маму и идти в детское учреждение с ней. Девочка вышла на улицу и, ища мать, заблудилась.
В отношении матери ребенка составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, - рассказал начальник Немышлянского ОП подполковник полиции Александр Козленко.
Сейчас с ребенком все хорошо, она передана семье.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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