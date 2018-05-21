21.05.2018 14:15

Харьковские полицейские разыскали мать маленького ребенка

Сегодня около 7:45 жительница района обнаружила на улице Рыбалко 4-летнюю девочку без присмотра взрослых и сразу вызвала полицию.



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Через несколько часов сотрудники ювенальной превенции Немышлянского отдела полиции и экипажа патрульной полиции установили личность матери ребенка. Ею оказалась 38-летняя харьковчанка.

По словам женщины, она оставила ребенка на сожителя, который должен был отвести ее к детскому саду. Но, как выяснилось, в связи с тем, что он опаздывал на работу, последний сказал ребенку догнать маму и идти в детское учреждение с ней. Девочка вышла на улицу и, ища мать, заблудилась.

В отношении матери ребенка составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, - рассказал начальник Немышлянского ОП подполковник полиции Александр Козленко.

Сейчас с ребенком все хорошо, она передана семье.