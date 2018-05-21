Водитель Skoda погиб в ДТП под Харьковом

Авария произошла 20 мая около 05.00 возле села Каменная Яруга в Чугуевском районе.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Skoda» выехал на обочину дороги и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия мужчина был госпитализирован в Чугуевскую районную больницу, однако от полученных травм скончался в тот же день.
Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
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