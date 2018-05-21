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21.05.2018  19:45   

Полицейские Харькова оперативно нашли пропавших подростков

Менее чем за сутки работники Слободского отдела полиции установили местонахождение детей. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.


// autonews.ua

20 мая в полицию поступило сообщение от воспитателя харьковского центра социально-психологической реабилитации детей. Женщина рассказала, что 13 и 15-летние ребята исчезли во время экскурсии на Арт-заводе «Механика».

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские быстро разыскали пропавших. Как выяснилось, они решили поехать к своим родным, а именно в город Валки и Змиев. 15-летний мальчик находился  у своей крестной, а 13-летний - у матери, лишенной родительских прав.

С беглецами работники полиции провели профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  харьков, подросток, местонахождение, полиция
 
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