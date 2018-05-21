Полицейские Харькова оперативно нашли пропавших подростков

Менее чем за сутки работники Слободского отдела полиции установили местонахождение детей. Никаких событий криминального характера с ними не произошло.
20 мая в полицию поступило сообщение от воспитателя харьковского центра социально-психологической реабилитации детей. Женщина рассказала, что 13 и 15-летние ребята исчезли во время экскурсии на Арт-заводе «Механика».
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские быстро разыскали пропавших. Как выяснилось, они решили поехать к своим родным, а именно в город Валки и Змиев. 15-летний мальчик находился у своей крестной, а 13-летний - у матери, лишенной родительских прав.
С беглецами работники полиции провели профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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