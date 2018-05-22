На Клочковской столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие

21 мая около 16:00 на ул. Клочковская, 101-а произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль «ВАЗ-21099» и автомобиль «ВАЗ-2101».
Пострадавшего пассажира автомобиля «ВАЗ-2101» медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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