На Клочковской столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 22 мая Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 22 мая Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.