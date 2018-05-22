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22.05.2018  13:16   

На Клочковской столкнулись два ВАЗа, есть пострадавшие

21 мая около 16:00 на ул. Клочковская, 101-а произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.


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По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль «ВАЗ-21099» и автомобиль «ВАЗ-2101».

Пострадавшего пассажира автомобиля «ВАЗ-2101» медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, харьков, полиция
 
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