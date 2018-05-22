22.05.2018 14:14

На Харьковщине прогремели взрывы (ФОТО)

В Харьковской области пиротехники обезвредили три артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.



// kh.depo.ua

По данным ГСЧС, 21 мая пиротехники уничтожили три взрывоопасных предмета, которые были найдены накануне местными жителями в Волчанском, Харьковском районах области и Московском районе Харькова.

Так, в конце улицы Стадионной поселка Безлюдовка у леса обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 мм. Недалеко от Окружной дороги в Московском районе в лесополосе - снаряд диаметром 152 мм. В селе Графское Волчанского района на расстоянии 100 м от жилых домов - снаряд диаметром 100 мм.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.