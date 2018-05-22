В харьковской школе распылили перцовый баллончик: пострадавших детей госпитализировали

Сегодня в школе №3 по улице Леси Украинки неизвестный распылил перцовый баллончик.
Информация об этом появилась в соцсетях.
Учащихся эвакуировали из школы.
Школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.
«На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами», - рассказала Галина Сироштан.
По ее информации, в данный момент в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.
Директор школы сообщил, что инцидент произошел в 11.20, во время перемены, в районе туалетов на втором этаже. Появился резкий запах, одному мальчику стало плохо, ему поставили капельницу.
Как уточнил охранник школы, посторонние люди на территорию школы и в школу не заходили.
На момент происшествия в школе находилось 564 ребенка, всех вывели на свежий воздух.
По информации ГСЧС, за помощью обратились 28 человек, 20 человек (19 школьников и одного учителя) госпитализировали. Пострадавшие дети жаловались на головную боль, першение в горле и слезоточивость.
На место, кроме спасателей, вызвали сотрудников газовой службы. По их информации, утечки газа не выявлено.
Спасатели проводят обследование в помещениях школы. Превышение содержания химических веществ не обнаружено. От ГСЧС привлечено 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Предварительная версия – распыление перцового баллончика.
Прокуратура расследует случившееся. Версии теракта или диверсии не рассматривались, предварительно дело квалифицируется как хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК).
Баллончик не нашли, того, кто его распылил, тоже.
Часть детей родители разобрали по домам.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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