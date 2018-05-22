22.05.2018 13:33

В харьковской школе распылили перцовый баллончик: пострадавших детей госпитализировали

Сегодня в школе №3 по улице Леси Украинки неизвестный распылил перцовый баллончик.



// Городской Дозор

Информация об этом появилась в соцсетях.



Учащихся эвакуировали из школы.



Школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами», - рассказала Галина Сироштан.

По ее информации, в данный момент в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.

Директор школы сообщил, что инцидент произошел в 11.20, во время перемены, в районе туалетов на втором этаже. Появился резкий запах, одному мальчику стало плохо, ему поставили капельницу.

Как уточнил охранник школы, посторонние люди на территорию школы и в школу не заходили.

На момент происшествия в школе находилось 564 ребенка, всех вывели на свежий воздух.



По информации ГСЧС, за помощью обратились 28 человек, 20 человек (19 школьников и одного учителя) госпитализировали. Пострадавшие дети жаловались на головную боль, першение в горле и слезоточивость.



На место, кроме спасателей, вызвали сотрудников газовой службы. По их информации, утечки газа не выявлено.

Спасатели проводят обследование в помещениях школы. Превышение содержания химических веществ не обнаружено. От ГСЧС привлечено 2 единицы техники и 8 человек личного состава.



Предварительная версия – распыление перцового баллончика.

Прокуратура расследует случившееся. Версии теракта или диверсии не рассматривались, предварительно дело квалифицируется как хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК).



Баллончик не нашли, того, кто его распылил, тоже.



Часть детей родители разобрали по домам.