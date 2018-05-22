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22.05.2018  14:23   

Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в школе

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.


// Городской Дозор

Информация о распылении в одной из школ Московского района неизвестного вещества поступила в районную полиции сегодня около 12:09. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, спасатели и медики.

На месте полицейские выяснили, что в помещении школы неустановленные лица распылили неизвестное вещество. Руководство школы провело срочную эвакуацию детей.

В результате происшествия 37 учеников обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, 26 из них с диагнозом «отравление» госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  баллончик, харьков, полиция, школа
 
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