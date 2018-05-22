Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в школе

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.
Информация о распылении в одной из школ Московского района неизвестного вещества поступила в районную полиции сегодня около 12:09. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, спасатели и медики.
На месте полицейские выяснили, что в помещении школы неустановленные лица распылили неизвестное вещество. Руководство школы провело срочную эвакуацию детей.
В результате происшествия 37 учеников обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, 26 из них с диагнозом «отравление» госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: