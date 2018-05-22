22.05.2018 14:23

Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в школе

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.



// Городской Дозор

Информация о распылении в одной из школ Московского района неизвестного вещества поступила в районную полиции сегодня около 12:09. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, спасатели и медики.



На месте полицейские выяснили, что в помещении школы неустановленные лица распылили неизвестное вещество. Руководство школы провело срочную эвакуацию детей.

В результате происшествия 37 учеников обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание, 26 из них с диагнозом «отравление» госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.



Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.