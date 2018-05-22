Полицейские Харькова задержали мужчину с наркотическим веществом

40-летний местный житель хранил наркотик для собственного употребления.
20 мая на улице Барнаульской экипаж патрульной полиции остановил мужчину, который в руках держал бутылки с веществом коричневого цвета. Как сообщил злоумышленник, в емкостях находится опий ацетилированный, который он использует для собственного употребления. Работники следственно-оперативной группы Киевского отдела полиции, также прибыли на место происшествия, задокументировали факт преступления и изъяли у мужчины 3 бутылки и шприц с наркотическим веществом.
Изъятое было направлено на экспертное исследование.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
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