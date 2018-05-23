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23.05.2018  09:57   

На Московском проспекте Dacia столкнулась с Aveo (ФОТО)

22 мая, около 15:30, на пр. Московский, 232 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


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По предварительной информации водитель автомобиля «Dacia Logan» при изменении направления движения, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Aveo», который двигался в попутном направлении. В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля «Dacia Logan» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  харьков, дтп, полиция
 
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