23.05.2018 10:17

На Героев Сталинграда ВАЗ влетел в припаркованный автомобиль

22 мая, около 18 часов на пр. Героев Сталинграда, 131 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// kp.ua

По предварительной информации водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасный интервал и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104», который был припаркован на обочине дороги.

На водителя автомобиля «ВАЗ-2103» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.