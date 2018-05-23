На Героев Сталинграда ВАЗ влетел в припаркованный автомобиль

22 мая, около 18 часов на пр. Героев Сталинграда, 131 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасный интервал и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104», который был припаркован на обочине дороги.
На водителя автомобиля «ВАЗ-2103» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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давл.:
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