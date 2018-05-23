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23.05.2018  10:17   

На Героев Сталинграда ВАЗ влетел в припаркованный автомобиль

22 мая, около 18 часов на пр. Героев Сталинграда, 131 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// kp.ua

По предварительной информации водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасный интервал и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104», который был припаркован на обочине дороги.

На водителя автомобиля «ВАЗ-2103» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  харьков, дтп, полиция
 
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