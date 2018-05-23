Нарушителя границы выявили по следам на контрольной полосе (ФОТО)

Накануне харьковкие пограничники в пунктах «Николаевка» и «Казачья Лопань» обнаружили и задержали двух граждан без документов.
В первом случае пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе следы человека. Во время их изучения пограничники установили, что они ведут в сторону Украины. Немедленно начав поиск нарушителя по направлению его вероятного движения стражи границы задержали мужчину без документов. Он незаконно пересек границу из России в Украину и, по его словам, является гражданином России.
Во втором случае информация о возможном незаконном пересечении границы была получена от участкового инспектора пограничной службы. Он сообщил о движении неизвестного в сторону границы в районе населенного пункта Ветеринарное. Пограничный наряд задержал мужчину без документов, назвавшимся гражданином Ураины. Он направлялся в сторону России.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц задержанных.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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