23.05.2018 12:57

Нарушителя границы выявили по следам на контрольной полосе (ФОТО)

Накануне харьковкие пограничники в пунктах «Николаевка» и «Казачья Лопань» обнаружили и задержали двух граждан без документов.



// Госпогранслужба

В первом случае пограничный наряд обнаружил на контрольно-следовой полосе следы человека. Во время их изучения пограничники установили, что они ведут в сторону Украины. Немедленно начав поиск нарушителя по направлению его вероятного движения стражи границы задержали мужчину без документов. Он незаконно пересек границу из России в Украину и, по его словам, является гражданином России.



Во втором случае информация о возможном незаконном пересечении границы была получена от участкового инспектора пограничной службы. Он сообщил о движении неизвестного в сторону границы в районе населенного пункта Ветеринарное. Пограничный наряд задержал мужчину без документов, назвавшимся гражданином Ураины. Он направлялся в сторону России.



В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц задержанных.