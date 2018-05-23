На Полтавском Шляхе фура устроила «паровозик» из трех легковушек (ФОТО)

Авария произошла 22 мая около 16.45 на ул. Полтавский шлях, 140.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daf не выбрал безопасный интервал и совершил столкновение с автомобилем Audi 100. В свою очередь легковушка инертным движением совершила столкновение с автомобилем Hyundai Sonata и ЗАЗ Vida, которые остановились впереди
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Daf патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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