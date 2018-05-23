23.05.2018 13:39

На Полтавском Шляхе фура устроила «паровозик» из трех легковушек (ФОТО)

Авария произошла 22 мая около 16.45 на ул. Полтавский шлях, 140.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Daf не выбрал безопасный интервал и совершил столкновение с автомобилем Audi 100. В свою очередь легковушка инертным движением совершила столкновение с автомобилем Hyundai Sonata и ЗАЗ Vida, которые остановились впереди

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Daf патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.