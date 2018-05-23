23.05.2018 14:51

В центре Харькова нашли гранату: улицу оцепили (ФОТО)

Полицейские проводят проверку по факту обнаружения гранаты в центре Харькова.



// Нацполиция

Сообщение о том, что под балконом дома на улице Чайковского лежит предмет, похожий на гранату, поступило в Киевский отдела полиции 23 мая около 09.00.



На место происшествия выезжало руководство Киевского ОП, следственно-оперативная группа и взрывотехники.



Полицейские обнаружили опасный предмет, который находился неподалеку жилого помещения. Эксперты идентифицировали его как боевую гранату РГД-5 с запалом. Боеприпас изъят для проведения экспертизы.



Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. В настоящее время угрозы жизни и здоровью окружающих нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации данного события.