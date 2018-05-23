На Новых Домах харьковчанин угнал ВАЗ и врезался в дерево

В незаконном завладении транспортным средством правоохранители разоблачили 26-летнего жителя города.
В местную полицию обратился 50-летний мужчина. Он заявил о том, что неизвестные похитили его автомобиль марки «ВАЗ».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали угонщика автомобиля. Им оказался 26-летний ранее судимый харьковчанин.
Установлено, что автомобиль злоумышленник увидел на улице Танкопия, разбил в нем стекло и похитил машину. Через несколько минут мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб. После этого преступник бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия.
Следователи Слободского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Автомобиль находится на штраф площадке. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следствие продолжается.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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