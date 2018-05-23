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23.05.2018  19:59   

Неизвестный предмет взорвали в частном дворе жителя области (ФОТО)

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.


// Нацполиция

Происшествие случилось 23 мая около 01.20 в поселке Купянск-Узловой. Пострадавших нет.

В 7.48 в Купянский отдел полиции поступила информация о том, что 46-летний местный житель ночью услышал хлопок во дворе по месту жительства. Мужчина добавил, что во двор он вышел уже утром, где обнаружил возможные следы взрыва.

На место происшествия выезжало руководство областной и местной полиции, эксперты-взрывотехники.

Собраны вещественные доказательства, которые направлены на исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, полиция, харьков
 
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