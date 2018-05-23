Неизвестный предмет взорвали в частном дворе жителя области (ФОТО)

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.
Происшествие случилось 23 мая около 01.20 в поселке Купянск-Узловой. Пострадавших нет.
В 7.48 в Купянский отдел полиции поступила информация о том, что 46-летний местный житель ночью услышал хлопок во дворе по месту жительства. Мужчина добавил, что во двор он вышел уже утром, где обнаружил возможные следы взрыва.
На место происшествия выезжало руководство областной и местной полиции, эксперты-взрывотехники.
Собраны вещественные доказательства, которые направлены на исследование.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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