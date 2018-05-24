Полицейские задержали трех харьковских «домушников»

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении 20 фактов преступлений на территории Шевченковского района. Они содержатся в следственном изоляторе города Харькова.
С начала февраля текущего года в Шевченковский отдел полиции поступали заявления от местных жителей о том, что их дома обокрали неизвестные. Во всех случаях воры попадали в помещения путем взлома замка на входной двери.
Обращения граждан были внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Оперативники отдела полиции по подозрению в совершении данных преступлений задержали трех ранее судимых харьковчан в возрасте от 46 до 49 лет. По месту жительства мужчин следователь изъял часть похищенного имущества. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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