24.05.2018 10:49

Полицейские задержали трех харьковских «домушников»

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении 20 фактов преступлений на территории Шевченковского района. Они содержатся в следственном изоляторе города Харькова.



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С начала февраля текущего года в Шевченковский отдел полиции поступали заявления от местных жителей о том, что их дома обокрали неизвестные. Во всех случаях воры попадали в помещения путем взлома замка на входной двери.

Обращения граждан были внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники отдела полиции по подозрению в совершении данных преступлений задержали трех ранее судимых харьковчан в возрасте от 46 до 49 лет. По месту жительства мужчин следователь изъял часть похищенного имущества. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.