24.05.2018 15:16

Новый рекорд: харьковские патрульные обнаружили пьяного водителя, который превысил допустимую норму в 17 раз

23 мая, патрульные получили сообщение о том, что на улице Ньютона, 129 водитель автомобиля «ВАЗ-2108» управляет транспортным средством вероятно в состоянии алкогольного опьянения.



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Прибыв по указанному адресу, полицeйские увидели автомобиль «ВАЗ-2108», в котором находился человек. Свидетели указали, что именно этот гражданин управлял автомобилeм, представляя опасность другим участникам дорожного движения. Водитель «ВАЗ-2108» имел явные признаки алкогольного опьянения. Инспeкторы предложили водителю в присутствии двух свидетелей на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора «Драгер». Мужчина согласился. Результат осмотра составил 3,48 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) в 17 раз.

Патрульные составили на мужчину административные материалы за управление транспортным средством с признаками опьянения, которые в дальнейшем пeрeдадут в суд.