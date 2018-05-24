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24.05.2018  14:01   

Возле психбольницы Toyota пошла на таран трамвая

Авария произошла около половины одиннадцатого утра 24 мая на улице Академика Павлова, 29.


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Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota при проезде перекрестка улиц Семиградской и Академика Павлова не предоставил преимущества в движении трамвая 6-го маршрута.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя автомобиля Toyota.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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