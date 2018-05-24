Возле психбольницы Toyota пошла на таран трамвая

Авария произошла около половины одиннадцатого утра 24 мая на улице Академика Павлова, 29.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota при проезде перекрестка улиц Семиградской и Академика Павлова не предоставил преимущества в движении трамвая 6-го маршрута.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя автомобиля Toyota.
Вину водителя определит суд.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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