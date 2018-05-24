24.05.2018 14:01

Возле психбольницы Toyota пошла на таран трамвая

Авария произошла около половины одиннадцатого утра 24 мая на улице Академика Павлова, 29.



// Facebook

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota при проезде перекрестка улиц Семиградской и Академика Павлова не предоставил преимущества в движении трамвая 6-го маршрута.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



Патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП на водителя автомобиля Toyota.

Вину водителя определит суд.