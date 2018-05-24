24.05.2018 15:10

На ХТЗ столкнулись Geely и Hyundai

Авария произошла 24 мая около часа дня на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



На водителя автомобиля Geely патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.