На ХТЗ столкнулись Geely и Hyundai

Авария произошла 24 мая около часа дня на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.
По предварительной информации, водитель автомобиля Geely при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
На водителя автомобиля Geely патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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