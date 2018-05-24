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24.05.2018  15:10   

На ХТЗ столкнулись Geely и Hyundai

Авария произошла 24 мая около часа дня на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

На водителя автомобиля Geely патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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