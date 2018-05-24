Дорожники в посадке поймали воров металлического отбойника

Кража произошла 23 мая на 67-м километре автомобильной дороги М-29 Харьков – Красноград – Перещепино.
Неподалеку от села Крест Красноградского района работники Нововодолажского ДЭП обнаружили отсутствие металлического барьерного ограждения.
Всего было раскручено 9 листов барьерного ограждения длиной 36 п.м.
По горячим следам, в лесопосадке на обочине дорожники обнаружили и поймали двух мужчин, которые разрезали металлическое ограждение для перевозки в автомобиле.
Сотрудники службы автомобильный дорог задержали злоумышленников и передали правоохранительным органам.
Следствие продолжается.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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