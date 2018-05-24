24.05.2018 19:59

Дорожники в посадке поймали воров металлического отбойника

Кража произошла 23 мая на 67-м километре автомобильной дороги М-29 Харьков – Красноград – Перещепино.



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Неподалеку от села Крест Красноградского района работники Нововодолажского ДЭП обнаружили отсутствие металлического барьерного ограждения.



Всего было раскручено 9 листов барьерного ограждения длиной 36 п.м.



По горячим следам, в лесопосадке на обочине дорожники обнаружили и поймали двух мужчин, которые разрезали металлическое ограждение для перевозки в автомобиле.



Сотрудники службы автомобильный дорог задержали злоумышленников и передали правоохранительным органам.



Следствие продолжается.