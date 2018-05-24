Спасатели вытащили траншеекопателя, которого по грудь засыпало землей (ФОТО)

ЧП произошло утром 24 мая на одном из частных предприятий Дергачей.
В службу спасения поступил вызов, что по указанному адресу по грудь засыпало землей мужчину, который копал траншею.
Уже через три минуты на место вызова прибыл спасательный подраздел города Дергачи.
На месте спасатели увидели, что в яме, ориентировочно глубиной в 3 метра, в сознании находился мужчина 1962 года рождения. Рабочий копал траншею и во время проведения земельных работ произошел обвал земли, которым он и был заблокирован. Мужчина просил помощи, заявив, что он не может двигаться, так как его ноги были зажаты слоем земли и бытовым мусором.
В первую очередь сотрудники ГСЧС откопали пострадавшую ногу рабочего. Затем с помощью пожарного пояса с карабином зафиксировали пострадавшего и спасательной веревкой сдвинули с места завала. После этого спасатели осторожно извлекли мужчину на поверхность и транспортировали в карету скорой медицинской помощи.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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