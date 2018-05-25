В Харькове иностранец ограбил женщину прямо на улице

29-летнего гражданина Азербайджана задержали сотрудники Киевского отдела полиции.
К полицейским района поступило сообщение от 31-летней женщины. С ее слов стало известно, что у дома на улице Академика Павлова неизвестный сбил ее с ног и отобрал кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.
Потерпевшая хорошо запомнила приметы нападавшего и сообщила их работникам полиции.
Злоумышленника задержали в течение получаса. Им оказался 29-летний гражданин Азербайджана, который живет в Харькове. У него полицейские изъяли вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статья предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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