25.05.2018 11:54

В Харькове иностранец ограбил женщину прямо на улице

29-летнего гражданина Азербайджана задержали сотрудники Киевского отдела полиции.



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К полицейским района поступило сообщение от 31-летней женщины. С ее слов стало известно, что у дома на улице Академика Павлова неизвестный сбил ее с ног и отобрал кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.

Потерпевшая хорошо запомнила приметы нападавшего и сообщила их работникам полиции.

Злоумышленника задержали в течение получаса. Им оказался 29-летний гражданин Азербайджана, который живет в Харькове. У него полицейские изъяли вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статья предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.