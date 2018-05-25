25.05.2018 13:00

В субботу по улице Тюринской запретят движение транспорта

Движение транспорта по улице Тюринской, на участке от Московского проспекта до улицы Семиградской и от улицы Семиградской до улицы Веринской, запрещается с 8:00 до 18:00 26 мая.



// Городской Дозор

Движение будет перекряваться для ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Тюринской на указаном участке.



Проезд закрытого участка организуют по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградской и другим.



Также с 8.00 до 18.00 изменится путь следования автобусного маршрута общего пользования № 214. ОН будет побъезжать закрытой участок следующим образом: ул. Тюринская – ул. Веринская – Семиградский въезд – ул. Академика Павлова – пр. Московский и дальше по маршруту.