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25.05.2018  13:00   

В субботу по улице Тюринской запретят движение транспорта

Движение транспорта по улице Тюринской, на участке от Московского проспекта до улицы Семиградской и от улицы Семиградской до улицы Веринской, запрещается с 8:00 до 18:00 26 мая.


// Городской Дозор

Движение будет перекряваться для ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Тюринской на указаном участке.

Проезд закрытого участка организуют по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградской и другим.

Также с 8.00 до 18.00 изменится путь следования автобусного маршрута общего пользования № 214. ОН будет побъезжать закрытой участок следующим образом: ул. Тюринская – ул. Веринская – Семиградский въезд – ул. Академика Павлова – пр. Московский и дальше по маршруту.

Источник:   1562
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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