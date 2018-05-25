На улице Сидора Ковпака в Харькове выявлен боеприпас

Рабочие раскопали мину времен Второй мировой войны во время земельных работ.
Событие произошло 24 мая около 20:00. У дома на улице Сидора Ковпака рабочие во время выкорчевывание деревьев обнаружили мину времен войны в ржавом состоянии. Снаряд находился на расстоянии 7-10 метров от жилого дома.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Снаряд вывезли, эвакуация людей не проводилась.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Киевского отдела полиции.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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