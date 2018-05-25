Мужчина, который 7 лет скрывался от органов досудебного расследования «добегался»

В июле 2011 года охранник супермаркета нанес телесные повреждения кассиру того же торгового заведения. Он ударил женщину кулаком в лицо.
Для установления обстоятельств, следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 19 сентября 2011 следователем Новобаварского отдела полиции подозреваемый был объявлен в розыск.
В течение семи лет он скрывался от органов предварительного расследования на территории Российской Федерации и Украины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 мая текущего года сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области задержали 33-летнего разыскиваемого в арендованном домовладении в Харькове. Досудебное расследование продолжается.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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