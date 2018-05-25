25.05.2018 17:42

Мужчина, который 7 лет скрывался от органов досудебного расследования «добегался»

В июле 2011 года охранник супермаркета нанес телесные повреждения кассиру того же торгового заведения. Он ударил женщину кулаком в лицо.



// Facebook

Для установления обстоятельств, следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 19 сентября 2011 следователем Новобаварского отдела полиции подозреваемый был объявлен в розыск.

В течение семи лет он скрывался от органов предварительного расследования на территории Российской Федерации и Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 мая текущего года сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области задержали 33-летнего разыскиваемого в арендованном домовладении в Харькове. Досудебное расследование продолжается.