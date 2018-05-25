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25.05.2018  19:02   

Семья с двумя детьми решила «срезать» дорогу в Россию

Пограничники Харьковского отряда задержали семью украинцев, которая пыталась незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Борисовка.


// Госпогранслужба

Пограничники выяснили, что задержанные мужчина и женщина, 1987 и 1985 годов рождения, с двумя несовершеннолетними детьми 2004 и 2014 годов рождения, таким образом пытались сократить путь в Россию.

На взрослых нарушителей составлены материалы об административных правонарушениях.

Их дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегалы, граница, пограничники, харьков
 
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