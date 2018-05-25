Семья с двумя детьми решила «срезать» дорогу в Россию

Пограничники Харьковского отряда задержали семью украинцев, которая пыталась незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Борисовка.
Пограничники выяснили, что задержанные мужчина и женщина, 1987 и 1985 годов рождения, с двумя несовершеннолетними детьми 2004 и 2014 годов рождения, таким образом пытались сократить путь в Россию.
На взрослых нарушителей составлены материалы об административных правонарушениях.
Их дальнейшую судьбу решит суд.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
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