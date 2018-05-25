Семья с двумя детьми решила «срезать» дорогу в Россию

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 25 мая Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 25 мая Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.