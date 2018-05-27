Московский район: во время пожара спасена женщина

26 мая в 23:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в.
Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Звонили соседние жители.
К месту вызова были направлены 2 отделения 5-й, 2 отделения 18-й и одно отделение 22-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС.
По прибытию на место вызова, спасатели выяснили, что квартира уже была полностью охвачена огнем. Горели домашние вещи на площади 16 кв. м. В результате пожара спасена хозяйка дома, 1968 года рождения.
Она получила ожоги лица, верхних конечностей и отравления угарным газом и была госпитализирована в центральную районную больницу. В 00:11 им удалось локализовать пожар. Полностью ее ликвидировали в 01:12.
Неожиданно могут напомнить о себе старые обиды. Ничего не поделаешь, день склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных.
Выходные будут относительно теплыми и без осадков.
Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.
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