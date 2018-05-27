27.05.2018 13:15

Московский район: во время пожара спасена женщина

26 мая в 23:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в.



// ГСЧС

Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Звонили соседние жители.

К месту вызова были направлены 2 отделения 5-й, 2 отделения 18-й и одно отделение 22-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС.

По прибытию на место вызова, спасатели выяснили, что квартира уже была полностью охвачена огнем. Горели домашние вещи на площади 16 кв. м. В результате пожара спасена хозяйка дома, 1968 года рождения.

Она получила ожоги лица, верхних конечностей и отравления угарным газом и была госпитализирована в центральную районную больницу. В 00:11 им удалось локализовать пожар. Полностью ее ликвидировали в 01:12.