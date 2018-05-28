Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин обокрал частный дом (ФОТО)
28.05.2018  14:41   

Харьковчанин обокрал частный дом (ФОТО)

Своими действиями 42-летний житель Индустриального района нанес потерпевшему материальный ущерб почти на 2000 гривен.


// Facebook

В полицию на линию «102» позвонил 52-летний мужчина. Он сообщил, что с его двора неизвестные украли 4 колеса с дисками и решетку.

По адресу полицейские опросили возможных свидетелей. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний безработный житель района.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, кража, харьков, колесо
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Криминал и происшествия На Харьковщине в результате двух ДТП пострадали два подростка (ФОТО) 28.05 Криминал и происшествия Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая в поселке Песочин 28.05 Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина обокрал домовладения почти на три тысячи гривен (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове продолжается ремонт дорог и кровель
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 