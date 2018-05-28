28.05.2018 14:41

Харьковчанин обокрал частный дом (ФОТО)

Своими действиями 42-летний житель Индустриального района нанес потерпевшему материальный ущерб почти на 2000 гривен.



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В полицию на линию «102» позвонил 52-летний мужчина. Он сообщил, что с его двора неизвестные украли 4 колеса с дисками и решетку.

По адресу полицейские опросили возможных свидетелей. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний безработный житель района.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Досудебное расследование продолжается.