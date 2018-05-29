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29.05.2018  10:08   

На Окружной легковушка врезалась в рейсовый автобус: водитель погиб (ФОТО)

Авария произошла 28 мая около 15:40 Окружной дороге со стороны Алексеевки.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобиль ИЖ 27175 и рейсовый автобуса MAN NL222 (маршрут ст. метро «Победа» – Черкасская Лозовая).

В результате ДТП 35-летний водитель легкового автомобиля погиб.  По предварительным данным, водитель автомобиля «ИЖ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
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Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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