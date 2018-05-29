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29.05.2018  11:05   

Два пьяных вандала повалили памятники на харьковском кладбище (ФОТО)

Днем 28 мая полицейским сообщили о повреждении могил на кладбище по улице Сeмeна Чeлюскина.


// Патрульная полиция

На месте правоохранители увидели несколько повалeнных надгробий.

Находившиеся в тот момент на кладбище люди указали на двух парней, которые, по их словам, были причастны к надругательству над захоронениями. Подозреваемыми оказались двое харьковчан с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские вызвали следственную группу, которой и передали задержанных.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  вандализм, полиция, харьков
 
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