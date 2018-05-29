29.05.2018 11:05

Два пьяных вандала повалили памятники на харьковском кладбище (ФОТО)

Днем 28 мая полицейским сообщили о повреждении могил на кладбище по улице Сeмeна Чeлюскина.



// Патрульная полиция

На месте правоохранители увидели несколько повалeнных надгробий.



Находившиеся в тот момент на кладбище люди указали на двух парней, которые, по их словам, были причастны к надругательству над захоронениями. Подозреваемыми оказались двое харьковчан с признаками алкогольного опьянения.



Полицейские вызвали следственную группу, которой и передали задержанных.