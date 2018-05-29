Два пьяных вандала повалили памятники на харьковском кладбище (ФОТО)

Днем 28 мая полицейским сообщили о повреждении могил на кладбище по улице Сeмeна Чeлюскина.
На месте правоохранители увидели несколько повалeнных надгробий.
Находившиеся в тот момент на кладбище люди указали на двух парней, которые, по их словам, были причастны к надругательству над захоронениями. Подозреваемыми оказались двое харьковчан с признаками алкогольного опьянения.
Полицейские вызвали следственную группу, которой и передали задержанных.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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