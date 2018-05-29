29.05.2018 11:17

В промзоне Харькова горел завод по производству утеплителей (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание возникло в вентиляционной камере производства.



// ГСЧС

Сообщение по пожаре на территории частного предприятия на Карачевском шоссе, спасатели получили 28 мая в 10:10. Горели предприятия по производству утеплителей для отделки зданий и различных конструкций.



На тушение выезжали четыре отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия горел утеплитель вентиляционной шахты одноэтажного производственного здания. Площадь пожара составила около 30 кв.м.



В 10:45 пожар был локализован, и уже в 11:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.