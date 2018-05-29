В промзоне Харькова горел завод по производству утеплителей (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание возникло в вентиляционной камере производства.
Сообщение по пожаре на территории частного предприятия на Карачевском шоссе, спасатели получили 28 мая в 10:10. Горели предприятия по производству утеплителей для отделки зданий и различных конструкций.
На тушение выезжали четыре отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия горел утеплитель вентиляционной шахты одноэтажного производственного здания. Площадь пожара составила около 30 кв.м.
В 10:45 пожар был локализован, и уже в 11:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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