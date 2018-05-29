Главная Новости Криминал и происшествия В промзоне Харькова горел завод по производству утеплителей (ФОТО, ВИДЕО)
29.05.2018  11:17   

В промзоне Харькова горел завод по производству утеплителей (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание возникло в вентиляционной камере производства.


// ГСЧС

Сообщение по пожаре на территории частного предприятия на Карачевском шоссе, спасатели получили 28 мая в 10:10. Горели предприятия по производству утеплителей для отделки зданий и различных конструкций.

На тушение выезжали четыре отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия горел утеплитель вентиляционной шахты одноэтажного производственного здания. Площадь пожара составила около 30 кв.м.

В 10:45 пожар был локализован, и уже в 11:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Криминал и происшествия За прошлую неделю спасатели 217 раз выезжали на ликвидацию пожаров и чрезвычайных событий 28.05 Криминал и происшествия Под Безлюдовкой сгорел жилой дом 27.05 Криминал и происшествия Московский район: во время пожара спасена женщина
 
 

Видео

Мусороперерабатывающий комплекс в Дергачах строят с применением европейских подходов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 