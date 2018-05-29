Патрульные вернули в семьи потерявшихся стариков

Оба случая произошли вечером 28 мая на Салтовке.
Вечером 28 мая во время патрулирования Московского района полицейские увидели растерянного пожилого мужчину.
Инспeкторы выяснили, что о пропаже 88-летнего мужчины уже сообщили родные, установили его место проживания и передали официальном опекуну.
Чуть позже полицейские получили вызов о пропаже 77-летней женщины. Патрульные разыскали гражданку на проспекте Тракторостроителей и отвезли домой к дочери.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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