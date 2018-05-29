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29.05.2018  11:59   

Патрульные вернули в семьи потерявшихся стариков

Оба случая произошли вечером 28 мая на Салтовке.


// Патрульная полиция

Вечером 28 мая во время патрулирования Московского района полицейские увидели растерянного пожилого мужчину.

Инспeкторы выяснили, что о пропаже 88-летнего мужчины уже сообщили родные, установили его место проживания и передали официальном опекуну.

Чуть позже полицейские получили вызов о пропаже 77-летней женщины. Патрульные разыскали гражданку на проспекте Тракторостроителей и отвезли домой к дочери.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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