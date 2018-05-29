29.05.2018 13:28

Пятерых иностранцев не выпустили из харьковского аэропорта

Граждане Ирака не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.



// Госпогранслужба

Вечером 27 мая в харьковский аэропорт рейсом из Турции среди других пассажиров прилетели 5 граждан Ирака.

В ходе проведения пограничного контроля пограничники Харьковского отряда граждане не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.



Поэтому на основании ст.8 п.4 Закона Украины «О пограничном контроле» иностранцам, среди которых было четверо мужчин и одна женщина, было отказано в пропуске через границу.



Иностранцев отправили в Турцию обратным рейсом.

