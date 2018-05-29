Главная Новости Криминал и происшествия Пятерых иностранцев не выпустили из харьковского аэропорта
29.05.2018  13:28   

Пятерых иностранцев не выпустили из харьковского аэропорта

Граждане Ирака не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.


// Госпогранслужба

Вечером 27 мая в харьковский аэропорт рейсом из Турции среди других пассажиров прилетели 5 граждан Ирака.

В ходе проведения пограничного контроля пограничники Харьковского отряда граждане не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.

Поэтому на основании ст.8 п.4 Закона Украины «О пограничном контроле» иностранцам, среди которых было четверо мужчин и одна женщина, было отказано в пропуске через границу.

Иностранцев отправили в Турцию обратным рейсом.
 

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, аэропорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Криминал и происшествия Семья с двумя детьми решила «срезать» дорогу в Россию 24.05 Криминал и происшествия Азербайджанец, которого не пустили в Россию, решил пробраться туда нелегально 23.05 Криминал и происшествия Нарушителя границы выявили по следам на контрольной полосе (ФОТО)
 
 

Видео

Мусороперерабатывающий комплекс в Дергачах строят с применением европейских подходов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 