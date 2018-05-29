Пятерых иностранцев не выпустили из харьковского аэропорта

Граждане Ирака не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.
Вечером 27 мая в харьковский аэропорт рейсом из Турции среди других пассажиров прилетели 5 граждан Ирака.
В ходе проведения пограничного контроля пограничники Харьковского отряда граждане не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.
Поэтому на основании ст.8 п.4 Закона Украины «О пограничном контроле» иностранцам, среди которых было четверо мужчин и одна женщина, было отказано в пропуске через границу.
Иностранцев отправили в Турцию обратным рейсом.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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