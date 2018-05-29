29.05.2018 14:30

За месяц из нелегального оборота на Харьковщине изъяли более 8 000 единиц оружия, боеприпасов и взрывчатки

После апрельского месячника добровольной сдачи оружия правоохранители провели мероприятия по изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.



// Нацполиция

Итог майской операции: 37 единиц огнестрельного оружия (13 пистолетов, 9 обрезов, самодельное, травматическое и другое оружие), более 8000 патронов, 73 гранаты, 65 единиц взрывных устройств и почти 25 кг взрывчатых веществ.



В период проведения мероприятий в Единый реестр досудебных расследований внесено 113 уголовных преступлений, из которых по 57-ми осуществлено изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки.



По 33 уголовным производствfм лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений относительно незаконного обращения с оружием и боеприпасами.



Так, в Змиевском районе полицейские обнаружили в гараже 64-летнего жителя района арсенал боеприпасов и взрывчатки времен Второй мировой войны - 1330 патронов, 41 гранатe, 22 запала, 10 корпусов снарядов, 8 выстрелов, 9 корпусов гранат и 10 килограммов тротила.



По информации взрывотехников, данные предметы представляли опасность для хозяина дома и его родных. Некоторые боеприпасы находились в ржавом состоянии и в любой момент могли сдетонировать. По словам мужчины стало известно, что он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы. Следователи проводят досудебное расследование по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.



У 55-летнего харьковчанина полицейские изъяли предмет, похожий на тротиловую шашку, весом 200 граммов, корпус гранаты «РГД-33» времен Второй мировой войны без запала и пулеметную ленту с 25 патронами. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.



Работники Киевского отдела полиции задокументировали два факта незаконного сбыта гранат. Полицейские получили оперативную информацию о том, что 45-летний житель Харьковской области занимается продажей взрывоопасных предметов на территории Киевского района.



В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили, что в конце апреля мужчина продал за 1500 гривен ручную осколочную гранату РГД-5, которая согласно заключению экспертов, была пригодна к взрыву. Второй факт был зафиксирован 16 мая - по той же цене он продал еще одну гранату.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме указанных боеприпасов, у мужчины из дома изъято сигнальную ракетницу. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.