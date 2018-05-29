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29.05.2018  18:18   

Харьковские полицейские раскрыли «теневого фармацевта» (ФОТО)

Незаконный бизнес наладил 31-летний харьковчанин, который занимался сбытом запрещенных в Украине лекарств, в течение длительного времени.


// Facebook

Злоумышленник специализировался на продаже стероидов, используемых большинством культуристов для быстрого набора мышечной массы. Клиентов он подыскивал среди спортсменов с помощью одного из известных мессенджеров.

Разоблачили злоумышленника сотрудники Управления противодействия наркопреступности и следственного управления областного главка полиции под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что данный гражданин договаривался с покупателем о сбыте препарата с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями. Товар он передавал покупателю после зачисления денежных средств на его личную банковскую карточку, или оставлял его в условленном месте или посылал по почте.

Для получения медицинских препаратов мужчина организовал устойчивые каналы поставки: международный - из города Белгород Российской Федерации, а также межрегиональный - из разных регионов западной Украины.

Злоумышленнику периодически на мобильный телефон через мессенджер поступали сообщения обусловленного содержания с разных «ников» не привязанных к любого мобильного номера, с предложениями приобрести сильнодействующие лекарства. Харьковчанин перечислял определенные денежные средства на банковскую карточку продавца, а затем через несколько дней получал почтовое отправление с товаром.

По той же схеме он осуществлял дальнейшую реализацию препаратов своим клиентам.

Злоумышленник имеет определенные связи в среде спортсменов, поэтому лично выезжал рейсовыми автобусами до Белгорода, других населенных пунктов Белгородской области, где во время личной встречи обсуждал пути поставок из России вышеуказанных лекарственных средств на территорию Украины. В дальнейшем человек через пункт пересечения государственной границы провозил незначительные партии лекарственного средства, скрывая указанные вещества в личных вещах.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) УК Украины, работники полиции провели обыск по месту жительства 31-летнего харьковчанина.

Полицейские изъяли 1500 таблеток сильнодействующего лекарственного средства «Метаксон-10», 40 ампул препарата «Декадураболин», мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук. Также у злоумышленника обнаружены билеты по 2017 и 2018 годы на автобус сообщением Харьков - Белгород.

Сейчас, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и объявления о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит тюремный срок на срок от 5 до 10 лет.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, лекартсво, харьков, контрабанда
 
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