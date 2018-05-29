29.05.2018 18:45

«Добегался, голубчик»: Полицейские задержали мужчину, который уже давно скрывался от суда

Разоблачили 38-летнего беглеца сотрудники Змиевского отдела полиции в ходе проведения операции «Розыск».



// trassae95.com

Мужчина с 2012 года скрывался от органов суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.185 (кража) УК Украины. Сейчас он находится под стражей.

Полицейские напоминают, что на Харьковщине продолжается оперативно-профилактическая операция «Розыск».

Она направлена ​​на установление местонахождения и задержание правонарушителей, которые скрываются от следствия и суда, установления местонахождения без вести пропавших граждан. Во время операции обращается особое внимание на разыскиваемых преступников, совершивших убийства, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевших, совершили разбойные нападения и ограбления.