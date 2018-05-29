Главная Новости Криминал и происшествия «Добегался, голубчик»: Полицейские задержали мужчину, который уже давно скрывался от суда
29.05.2018  18:45   

«Добегался, голубчик»: Полицейские задержали мужчину, который уже давно скрывался от суда

Разоблачили 38-летнего беглеца сотрудники Змиевского отдела полиции в ходе проведения операции «Розыск».


// trassae95.com

Мужчина с 2012 года скрывался от органов суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.185 (кража) УК Украины. Сейчас он находится под стражей.

Полицейские напоминают, что на Харьковщине продолжается оперативно-профилактическая операция «Розыск».

Она направлена ​​на установление местонахождения и задержание правонарушителей, которые скрываются от следствия и суда, установления местонахождения без вести пропавших граждан. Во время операции обращается особое внимание на разыскиваемых преступников, совершивших убийства, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевших, совершили разбойные нападения и ограбления.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  розыск, суд, харьков, полиция, операция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 Криминал и происшествия Внимание, разыскивается сбежавший преступник 23.05 Криминал и происшествия Внимание, разыскивается Евгений Куприянов! 21.05 Криминал и происшествия Под Харьковом объявили в розыск опасного преступника (ФОТО)
 
 

Видео

Мусороперерабатывающий комплекс в Дергачах строят с применением европейских подходов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 