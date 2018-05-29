«Добегался, голубчик»: Полицейские задержали мужчину, который уже давно скрывался от суда

Разоблачили 38-летнего беглеца сотрудники Змиевского отдела полиции в ходе проведения операции «Розыск».
Мужчина с 2012 года скрывался от органов суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.185 (кража) УК Украины. Сейчас он находится под стражей.
Полицейские напоминают, что на Харьковщине продолжается оперативно-профилактическая операция «Розыск».
Она направлена на установление местонахождения и задержание правонарушителей, которые скрываются от следствия и суда, установления местонахождения без вести пропавших граждан. Во время операции обращается особое внимание на разыскиваемых преступников, совершивших убийства, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевших, совершили разбойные нападения и ограбления.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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