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29.05.2018  16:30   

Азербайджанца, которому запрещен въезд в Украину, отправили в Россию

Очередная попытка дачи взятки зафиксирована в пункте контроля «Купянск».


// Госпогранслужба

Во время проверки документов у 52-летнего гражданина Азербайджана пограничники установили, что ему запрещен въезд в Украину.

Мужчина пытался въехать в Украину поездом сообщением «Баку – Харьков».

Иностранец предложил за незаконное пересечение границы  денежное вознаграждение в размере 100 долларов США.

Пограничники от взятки отказались, факт ее дачи задокументировали и сообщили в Нацполицию. Иностранца завернули в Россию.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  взятка, пограничники, харьков
 
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