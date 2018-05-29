Азербайджанца, которому запрещен въезд в Украину, отправили в Россию

Очередная попытка дачи взятки зафиксирована в пункте контроля «Купянск».
Во время проверки документов у 52-летнего гражданина Азербайджана пограничники установили, что ему запрещен въезд в Украину.
Мужчина пытался въехать в Украину поездом сообщением «Баку – Харьков».
Иностранец предложил за незаконное пересечение границы денежное вознаграждение в размере 100 долларов США.
Пограничники от взятки отказались, факт ее дачи задокументировали и сообщили в Нацполицию. Иностранца завернули в Россию.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: