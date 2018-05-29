29.05.2018 16:30

Азербайджанца, которому запрещен въезд в Украину, отправили в Россию

Очередная попытка дачи взятки зафиксирована в пункте контроля «Купянск».



// Госпогранслужба

Во время проверки документов у 52-летнего гражданина Азербайджана пограничники установили, что ему запрещен въезд в Украину.

Мужчина пытался въехать в Украину поездом сообщением «Баку – Харьков».

Иностранец предложил за незаконное пересечение границы денежное вознаграждение в размере 100 долларов США.



Пограничники от взятки отказались, факт ее дачи задокументировали и сообщили в Нацполицию. Иностранца завернули в Россию.