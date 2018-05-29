«Отгуляли Троицу»: в Харькове женщина убила своего сожителя (ФОТО)

В течение суток работники Московского отдела полиции разоблачили в совершении тяжкого преступления 42-летнюю гражданку Республики Молдова.
27 мая в дежурную часть поступило сообщение о доставлении в больницу жителя Салтовки с резаной раной живота. От полученного повреждения 27-летний мужчина скончался в помещении больницы.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские разоблачили в совершении убийства безработную сожительницу умершего.
Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Московского отдела полиции Александр Урганов, супруги праздновали Троицу. Во время распития алкогольных напитков между ними возникла ссора. В результате женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в живот.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Женщине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: