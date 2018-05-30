30.05.2018 12:15

В Харькове задержана группировка, организовавших работу массажного салона со специфическими услугами

Наладили незаконный бизнес 29-летняя женщина вместе со своим сожителем, а также 26 и 19-летние девушки - «администраторы».



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Под видом эротического массажа девушки предоставляли клиентам услуги сексуального характера.

Задокументировали факты противоправной деятельности работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУНП в Харьковской области.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины полицейские установили, что злоумышленница организовала работу сетей массажных салонов в помещениях арендованных частных квартир. Женщина лично подбирала девушек, которые за денежное вознаграждение предоставляли клиентам услуги сексуального характера под видом эротического массажа и получала 50% от каждого «заработка». Кроме того, она платила аренду квартир.

В преступную деятельность воровка втянула 34-летнего сожителя. К «обязанностям» мужа входило размещение объявления в сети Интернет о предоставлении услуг сексуального характера под видом эротического массажа и обеспечения работы салонов хозяйственными и другими средствами.

Также в преступную группировку входили 2 девушки, которые, выполняли роли - администраторов притонов. Они принимали телефонные звонки от клиентов, сообщали стоимости и условиях предоставления услуг сексуального характера, осуществляли расчет денежных средств и вели учет полученных незаконных доходов.

В результате следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали трех фигурантов преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления.

Во время проведения обысков изъяты вещественные доказательства - деньги, полученные от клиентов за услуги, мобильные телефоны, журнал учета, интимные товары.

Относительно задержанной женщины и ее сожителя избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 960 гривен. В отношении 26-летнего «администратора» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время решается вопрос об, уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в отношении 19-летней участницы преступления.