Под Харьковом пропала девушка

Сотрудники Купянского отдела полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней Киры Смирновой, 2001 года рождения.
Девушка 29 мая ушла из арендованной квартиры в городе Купянск и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения.
Была одета в голубые джинсы, бежевую кофту, черные кроссовки. При себе имела красный рюкзак.
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Купянский отдел полиции по телефонам: 102, 38-050-40-15-282 или другим удобным для вас способом.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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давл.:
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