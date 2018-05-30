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30.05.2018  12:43   

Под Харьковом пропала девушка

Сотрудники Купянского отдела полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней Киры Смирновой, 2001 года рождения.


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Девушка 29 мая ушла из арендованной квартиры в городе Купянск и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения.

Была одета в голубые джинсы, бежевую кофту, черные кроссовки. При себе имела красный рюкзак.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Купянский отдел полиции по телефонам: 102, 38-050-40-15-282 или другим удобным для вас способом.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  розыск, девушка, харьков, полиция
 
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