Напротив медуниверситета сбили женщину

Пострадавшего пешехода госпитализировала скорая.
Наезд произошел 29 мая около 20:15 на пр. Науки, 4.
Как сообщили в партурльной полиции, водитель автомобиля Oрel совершил наезд на пешехода-женщину.
В результате происшествия бригада скорой мeдичнои помощи госпитализировала пешехода в больницу.
Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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