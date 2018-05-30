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30.05.2018  10:15   

Напротив медуниверситета сбили женщину

Пострадавшего пешехода госпитализировала скорая.


// Facebook

Наезд произошел 29 мая около 20:15 на пр. Науки, 4.

Как сообщили в партурльной полиции, водитель автомобиля Oрel совершил наезд на пешехода-женщину.

В результате происшествия бригада скорой мeдичнои помощи госпитализировала пешехода в больницу.

Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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