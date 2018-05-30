Маршрутка устроила ДТП в центре Харькова

Около четырех часов дня 29 мая напротив дома 48 о улице Сумской, 48 произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, водитель автобуса 217 маршрута не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Chevrolet", который двигался впереди.
В результате происшествия никто нe пострадал.
На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вин водителя определит суд.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: