Главная Новости Криминал и происшествия Маршрутка устроила ДТП в центре Харькова
30.05.2018  10:33   

Маршрутка устроила ДТП в центре Харькова

Около четырех часов дня 29 мая напротив дома 48 о улице Сумской, 48 произошло дорожно-транспортное происшествие.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автобуса 217 маршрута не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Chevrolet", который двигался впереди.

В результате происшествия никто нe пострадал.

На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вин водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.05 Криминал и происшествия Напротив медуниверситета сбили женщину 29.05 Криминал и происшествия На Окружной легковушка врезалась в рейсовый автобус: водитель погиб (ФОТО) 28.05 Криминал и происшествия На Харьковщине в результате двух ДТП пострадали два подростка (ФОТО)
 
 

Видео

На Рымарской презентовали мурал Кузьмы Скрябина. Портрет известного музыканта – ангел или демон?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 