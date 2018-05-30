Полуторагодовалый малыш, оставленный под присмотром бабушки, выпал с балкона

ЧП произошло в Лозовой утром 29 мая.
Ребенок выпал с балкона второго этажа пятиэтажного дома. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Трагедия произошла в семье 26-летней матери-одиночки, которая воспитывает троих детей. Семья на учете в полиции не состоит. К ним в гости пришла 49-летняя бабушка, и женщина вышла в магазин, оставив детей под ее присмотром.
Малыш играл на балконе. Когда бабушка отвлеклась и вышла в другую комнату, мальчик выпал с балкона.
Ребенка доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: