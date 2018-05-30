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30.05.2018  10:57   

Полуторагодовалый малыш, оставленный под присмотром бабушки, выпал с балкона

ЧП произошло в Лозовой утром 29 мая.


Bouw.ru

Ребенок выпал с балкона второго этажа пятиэтажного дома. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Трагедия произошла в семье 26-летней матери-одиночки, которая воспитывает троих детей. Семья на учете в полиции не состоит. К ним в гости пришла 49-летняя бабушка, и женщина вышла в магазин, оставив детей под ее присмотром.

Малыш играл на балконе. Когда бабушка отвлеклась и вышла в другую комнату, мальчик выпал с балкона.

Ребенка доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпал из окна, ребенок, полиция, харьков
 
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