Мужчина обгорел, пытаясь потушить пожар в бане (ФОТО)

Пожар произошел около четырех часов дня 29 мая в частном домовладении города Южный.
Пожар в бане заметили хозяева. 56-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь или хотя бы спасти какое-то имущество, и при этом получил ожоги верхних и нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.
Возгорание тушили три отделения Службы спасения из Южного, Мерефы и Харькова.
К моменту прибытия спасателей горела надворная застройка, в которой находились баня и гараж. Также огонь перекинулся на крышу жилого дома, который стоял на расстоянии всего 1 м от горящей постройки. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.
В течение часа спасатели локализовали пожар, еще два часа понадобилось для его полной ликвидации.
Причина возникновения пожара выясняется.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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