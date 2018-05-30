Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина обгорел, пытаясь потушить пожар в бане (ФОТО)
30.05.2018  11:22   

Мужчина обгорел, пытаясь потушить пожар в бане (ФОТО)

Пожар произошел около четырех часов дня 29 мая в частном домовладении города Южный.


// ГСЧС

Пожар в бане заметили хозяева. 56-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь или хотя бы спасти какое-то имущество, и при этом получил ожоги верхних и нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.

Возгорание тушили три отделения Службы спасения из Южного, Мерефы и Харькова.

К моменту прибытия спасателей горела надворная застройка, в которой находились баня и гараж. Также огонь перекинулся на крышу жилого дома, который стоял на расстоянии всего 1 м от горящей постройки. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.

В течение часа спасатели локализовали пожар, еще два часа понадобилось для его полной ликвидации.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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