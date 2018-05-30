30.05.2018 11:22

Мужчина обгорел, пытаясь потушить пожар в бане (ФОТО)

Пожар произошел около четырех часов дня 29 мая в частном домовладении города Южный.



// ГСЧС

Пожар в бане заметили хозяева. 56-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь или хотя бы спасти какое-то имущество, и при этом получил ожоги верхних и нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.

Возгорание тушили три отделения Службы спасения из Южного, Мерефы и Харькова.

К моменту прибытия спасателей горела надворная застройка, в которой находились баня и гараж. Также огонь перекинулся на крышу жилого дома, который стоял на расстоянии всего 1 м от горящей постройки. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м.



В течение часа спасатели локализовали пожар, еще два часа понадобилось для его полной ликвидации.



Причина возникновения пожара выясняется.