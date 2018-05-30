Граната в траве испугала харьковчан

Боеприпас во дворе 29 мая нашел житель Киевского района и сразу вызвал полицейских.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
Эксперты установили, что найденный предмет – макет гранаты «Ф-1». Он не содержал заряда взрывчатого вещества, соответственно, не представлял опасности для окружающих.
Вещественное доказательство изъято. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Работники полиции напоминают, что в случае обнуражени подозрительного предмета его ни в коем случае нельзя трогать, передвигать. Не нужно пользоваться средствами радиосвязи, мобильным телефоном непосредственно у подозрительного предмета – это может спровоцировать взрыв.
О подозрительніх находках следует сообщать по телефонам - 102 (дежурная служба Нацполиции Украины), (057) 700-16-61, (057) 700-34-50, 067-570-10- 77 (дежурный управленияя СБУ в Харьковской области) или в областное управление ГСЧС.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: