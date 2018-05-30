30.05.2018 11:58

Граната в траве испугала харьковчан

Боеприпас во дворе 29 мая нашел житель Киевского района и сразу вызвал полицейских.



// Нацполиция

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Эксперты установили, что найденный предмет – макет гранаты «Ф-1». Он не содержал заряда взрывчатого вещества, соответственно, не представлял опасности для окружающих.

Вещественное доказательство изъято. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.



Работники полиции напоминают, что в случае обнуражени подозрительного предмета его ни в коем случае нельзя трогать, передвигать. Не нужно пользоваться средствами радиосвязи, мобильным телефоном непосредственно у подозрительного предмета – это может спровоцировать взрыв.



О подозрительніх находках следует сообщать по телефонам - 102 (дежурная служба Нацполиции Украины), (057) 700-16-61, (057) 700-34-50, 067-570-10- 77 (дежурный управленияя СБУ в Харьковской области) или в областное управление ГСЧС.